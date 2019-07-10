موقع عالمي: المواطن البغدادي ينفق ثلث راتبه الشهري على الغذاء

وقال الموقع حسب آخر تحديث له في شهر تموز لعام 2019، إن "الأسواق التي تشمل الغذاء الأساسي شكلت نسبة 30.7% من نفقات المواطن البغدادي الشهري"، مبيناً أن "الخبز والجبن والبصل والطماطم والماء المعلب أهم المواد الغذائية المطلوبة في السوق".وأضاف، أن "الإيجار جاء بالمرتبة الثانية من الانفاق الشهري للمواطن البغدادي وبنسبة 21.8%، مبينة ان ايجار ثلاث غرف في العاصمة تبلغ 800 الف دينار".

واشار الموقع الى ان المطاعم المرتبة الثالثة في نفقات المواطن البغدادي وبواقع 13.9%"، مشيراً إلى أن "وجبة طعام لشخصين في احد المطاعم متوسط المستوى في بغداد تكلف 30 دولاراً".

وأشار الموقع، إلى أن "وسائل النقل جاءت بنسبة 11.4% من انفاق المواطن البغدادي الشهري"، موضحا ان "اجرة التاكسي لمسافة 1.5 كم يبلغ 4 دولار".



وبين، ان "المواطن البغدادي ينفق على الخدمات الأساسية من الكهرباء، التدفئة، التبريد، المياه، القمامة وبنسبة 10.2%، تليها نفقات الرياضة والراحة جاءت بنسبة 9.2%"، موضحا أن "المواطن البغدادي ينفق ما نسبته 2.8% فقط على الملابس والأحذية".

جدير بالذكر أن موقع numbeo"" هو أحد المواقع الذي تم اطلاقه في عام 2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.