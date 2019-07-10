موقع عالمي: المواطن البغدادي ينفق ثلث راتبه الشهري على الغذاء

ذكر موقع "نومبيو" العالمي الذي يُعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن نفقات المواطن البغدادي على الغذاء شكلت ما يقارب ثلث راتبه الشهري.
وأضاف، أن "الإيجار جاء بالمرتبة الثانية من الانفاق الشهري للمواطن البغدادي وبنسبة 21.8%، مبينة ان ايجار ثلاث غرف في العاصمة تبلغ 800 الف دينار".
واشار الموقع الى ان المطاعم المرتبة الثالثة في نفقات المواطن البغدادي وبواقع 13.9%"، مشيراً إلى أن "وجبة طعام لشخصين في احد المطاعم متوسط المستوى في بغداد تكلف 30 دولاراً".
وأشار الموقع، إلى أن "وسائل النقل جاءت بنسبة 11.4% من انفاق المواطن البغدادي الشهري"، موضحا ان "اجرة التاكسي لمسافة 1.5 كم يبلغ 4 دولار".
وبين، ان "المواطن البغدادي ينفق على الخدمات الأساسية من الكهرباء، التدفئة، التبريد، المياه، القمامة وبنسبة 10.2%، تليها نفقات الرياضة والراحة جاءت بنسبة 9.2%"، موضحا أن "المواطن البغدادي ينفق ما نسبته 2.8% فقط على الملابس والأحذية".
جدير بالذكر أن موقع numbeo"" هو أحد المواقع الذي تم اطلاقه في عام 2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.
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