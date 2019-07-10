استقالة السفير البريطاني في واشنطن

وقال السفير البريطاني في بيان إن الوضع الحالي "يجعل من المستحيل بالنسبة له" أن يمارس مهامه في واشنطن، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

وجاءت استقالة السفير البريطاني كيم داروش، بعد أيام من تسريب مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الأميركي "يفتقر إلى الكفاءة".



من جانبه، وصف ترامب، أمس الثلاثاء، السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي جدا".