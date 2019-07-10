اعتقال عنصر من 'داعش' في عملية امنية بأيسر الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال احد عناصر تنظيم "داعش" في عملية امنية بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة القى القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية".
وأضافت الوزارة، أن "المعتقل كان يعمل مقاتل فيما يسمى بـ جيش العسرة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدينة الموصل، وتم القبض عليه في منطقة حي الحدباء بالجانب الأيسر لمدينة الموصل".
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