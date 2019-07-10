216 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنة في القدس.. سياسة التفريخ

صادقت لجنة إسرائيلية على بناء 216 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو"، المقامة على أراض فلسطينية، جنوبي القدس المحتلة.

خطوة تأتي ضمن سياسة "التفريخ" الإسرائيلية، وبالتزامن مع تصاعد ملحوظ في قرارات البناء الاستيطاني في المدينة المقدسة التي تشهد ارتفاعا في وتيرة هدم المنازل الفلسطينية.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) ، اليوم الأربعاء، إن بلدية الاحتلال صادقت على بناء بُرجين بارتفاع 18 طابقا لكل منهما في مستوطنة "غيلو".



وأوضحت أنه بالإجمال ستتم إقامة 216 وحدة استيطانية في المستوطنة المقامة على الأراضي الفلسطينية.

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ويبلغ عدد المستوطنين في تلك المستوطنة 40 ألفا.

وجاء القرار وسط تصاعد ملحوظ في قرارات البناء الاستيطاني بمدينة القدس الشرقية، إذ أقرت السلطات الإسرائيلية، نهاية الشهر الماضي، نشر مناقصات لبناء 460 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف" و345 وحدة في مستوطنة"راموت"، وهما في شمالي المدينة.

واستنادا إلى حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، صادقت سلطات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري، على نشر مناقصات لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس.

فيما نشرت سلطات الاحتلال، العام الماضي، مناقصات لبناء 603 وحدات استيطانية في المدينة.

ويتزامن هذا التصعيد الاستيطاني مع ارتفاع ملحوظ في قرارات هدم منازل فلسطينية بداعي البناء غير المرخص.

ففي هذا الإطار، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، إن إسرائيل هدمت 122 منزلا في القدس الشرقية منذ بداية 2019، مقارنة مع هدم 177 منزلا في المدينة طوال العام الماضي, و142 منزلا في 2017.