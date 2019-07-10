تركيا تحذر أمريكا من الإضرار بالعلاقات بسبب صواريخ إس-400 الروسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صواريخ إس-400 الروسية

دعت تركيا الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لتجنب اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية بعد أن أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مجددا أن أنقرة قد تواجه عواقب حقيقية وسلبية لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أمس الثلاثاء لا تتمشى مع روح ومحتوى المحادثات بين رئيسي البلدين في قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.