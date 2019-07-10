الان تتابع تطورات جديدة في الحالة الصحية لميركل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
نفت أولريكه ديمر، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، “معاناة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لمشاكل صحية، رغم تعرضها اليوم الأربعاء لنوبة ارتجاف علنا، للمرة الثالثة”.
وأكدت ديمر مرارًا أن المستشارة الألمانية بخير.
وكانت ميركل، تعرضت مجددًا لنوبة ارتجاف طالت جميع جسمها، وذلك أثناء استقبالها رئيس الوزراء الفنلندي بمراسم عسكرية في برلين، وذلك للمرة الثالثة خلال نحو ستة أسابيع.
ولم تتطرق المتحدثة لذكر الأسباب المحتملة لهذا الارتجاف المتكرر، وما إذا كانت ميركل قد خضعت لفحوص طبية، واكتفت بالإشارة فقط إلى أن اللقاء مع رئيس الحكومة الفنلندي تم وفق ما كان مخططا له، وأن المستشارة حضرت، منذ ارتجافها في المرة الأولى، جميع المواعيد المقررة لها “بالشكل الأمثل”.
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