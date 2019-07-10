استقالة سفير بريطانيا في واشنطن بعدحديثه عن إدارة ترامب

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:

قدم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش استقالته، اليوم، بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس الاميركي إثر نشر مذكرات دبلوماسية مسربة وجه فيها انتقادات لاذعة لدونالد ترامب.

وكتب السفير في رسالة استقالته “الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي ان أواصل دوري كما أرغب” مضيفا “اعتقد انه في الظروف الراهنة فان المسار المسؤول الواجب اتباعه هو إفساح المجال أمام تعيين سفير جديد”.