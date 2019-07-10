وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كجم

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:

قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء، في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء، إن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%، أي

بما يفوق مستوى 3.67% الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

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وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد قالت سابقا إن إيران تجاوزت حد النقاء المسموح به عند 3.67%.

وذكرت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، اليوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليا 213.5 كيلوجرام، أي أنه يفوق الحد المسموح به في الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرام ويزيد عن الحد الذي تحققت منه الوكالة في الأول من يوليو تموز وكان 205 كيلوجرامات.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الرقمين تم التحقق منهما أمس الثلاثاء.