الان تتابع مقتل جندي وإصابة ثلاثة بانفجار شمال غرب باكستان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إسلام أباد - الخليج 365:
لقي جندي باكستاني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار استهدف، اليوم، قوات الجيش بالقرب من الحدود مع أفغانستان.
وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق تستخدمه قوات الجيش الباكستاني المرابطة على الحدود مع أفغانستان في منطقة “وزيرستان” شمال غرب باكستان.
وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.
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