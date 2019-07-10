قطريليكس يكشف تفاقم ديون الدوحة: تخطت 29 مليار ريال خلال النصف الأول من 2019

أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية، خلال النصف الأول من العام الجارى قفزت لـ5.57 % على أساس سنوى، حيث بلغت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزى المحلية خلال الستة الأشهر الأولى من 2019 نحو 28.75 مليار ريال، مقارنة بـ19.75 مليار ريال بالفترة المناظرة من العام الماضى.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه تضمنت الإصدارات القطرية، السندات الحكومية، والصكوك الإسلامية، إلى جانب أذون الخزانة، بينما بشأن عدد الإصدارات فى النصف الأول من 2019 فقد بلغت 25 إصداراً، مقارنة بـ21 إصدارات فى الفترة المناظرة من 2018.

وأوضح موقع قطريليكس، أنه يأتى ارتفاع إصدارات الدين المحلية فى قطر، رغم توقعات وزارة المالية القطرية بتسجيل فائضا فى الموازنة العامة بقيمة 4.3 مليار ريال فى 2019، إذ قدرت الوزارة تحصيل إيرادات بـ211 مليار ريال، مقارنة بمصروفات بقيمة 206.7 مليار ريال.