يأتي هذا فيما أكد مسئول في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض سحب دعوة كانت موجهة للسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش لحضور مأدبة عشاء في مقر وزارة الخزانة الأميركية.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أن إدارته لن تتعامل مع السفير داروش، في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن، وتضمنت تشكيكا بقدرات ترامب على الحكم.
ورغم اعتذار السلطات في لندن للرئيس ترامب عن الحادث، أعلنت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "دعمها الكامل" لسفيرها في واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفضيحة.. سفير بريطانيا فى واشنطن يتقدم باستقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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