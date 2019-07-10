بعد الفضيحة.. سفير بريطانيا فى واشنطن يتقدم باستقالته

استقال سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة كيم داروش، بسبب فضيحة تسرب مذكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد رسائل البريد الإلكتروني، حيث هاجمه ترامب واصفا إياه بأنه غير كفء.

يأتي هذا فيما أكد مسئول في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض سحب دعوة كانت موجهة للسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش لحضور مأدبة عشاء في مقر وزارة الخزانة الأميركية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أن إدارته لن تتعامل مع السفير داروش، في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن، وتضمنت تشكيكا بقدرات ترامب على الحكم.

ورغم اعتذار السلطات في لندن للرئيس ترامب عن الحادث، أعلنت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "دعمها الكامل" لسفيرها في واشنطن.