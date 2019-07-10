وقال المفوض السامي البريطاني إن مشكلة النفايات البلاستيكية أخذت بُعدا عالميا، ولذلك فإنه يتعين على الدول كافة التعاون لابتكار مواد تحل محل البلاستيك، إن العالم لم يكن يتصور منذ عشرة سنوات أن استخدام البلاستيك سيسبب لنا صداعا الآن، ولذلك فإن الوقت قد حان لكى يبتكر العالم مواد قابلة للتحلل يمكن أن تحل محل الزجاجات والحقائب البلاستيكية، مضيفا"إن المياه والصرف الصحى يمثلان العمود الفقرة لكل دولة، ولذلك يجب تغيير السلوك حتى يمكن معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية".
من جانبها، قالت وزيرة الموارد المائية في غانا" إن الحكومة تسعى لتوفير المياه الصالحة للمواطنين لأن المياه من الضروريات الأساسية لهم، مشيرة إلى أنه تم وضع خطط للبدء فى معالجة الخشب والزجاج والمواد البلاستيكية، وتسعى الدولة لإنتاج حقائب بلاستيكية قابلة للتحلل حتى يمكن التوصل لحل لهذه المشكلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعرب عن استعدادها لمساعدة غانا على معالجة مشكلة النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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