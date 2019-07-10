نائب كردي يدعو بغداد وأربيل إلى الحوار

وأشار شاويس - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - إلى بروز نقاشات مجددا فيما يتعلق بإرسال نفط الإقليم ورواتب الموظفين، إضافة إلى خلق التوتر والشك لدى موظفي ومواطني إقليم كردستان، وخلق نوع من الاحتجاج والاعتراض داخل مجلس النواب، بما يهدد العلاقة المستقرة بين حكومتي الإقليم وبغداد.
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