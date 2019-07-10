نائب كردي يدعو بغداد وأربيل إلى الحوار

دعا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي بخيتار شاويس، بغداد وأربيل إلى إيجاد الحلول والحوار بدلا من الانجرار وراء المشكلات وخلق التوتر ونشر اليأس بين المواطنين من خلال العمل على تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية الذي تم التصويت عليه لأن التهديد والتوتر وبث الفوضى لن يستفيد منه أحد وسنجر البلد إلى المزيد من الخراب.

وأشار شاويس - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - إلى بروز نقاشات مجددا فيما يتعلق بإرسال نفط الإقليم ورواتب الموظفين، إضافة إلى خلق التوتر والشك لدى موظفي ومواطني إقليم كردستان، وخلق نوع من الاحتجاج والاعتراض داخل مجلس النواب، بما يهدد العلاقة المستقرة بين حكومتي الإقليم وبغداد.