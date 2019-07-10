العراق الخامس عربيًا بأكبر احتياطيات الذهب لشهر يونيو

وقال المجلس- في إحصائية أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إن العراق حافظ على مركزه 38 عالميًا بأكبر احتياطي للذهب لشهر يونيو من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طنًا، وهي تمثل 6,2% من باقي عملاته الأخرى.
وأضاف المجلس أن "العراق حافظ أيضًا على المرتبة الخامسة عربيًا التي جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا، مبينًا أن آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر سبتمبر من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن.
وتابع أن الولايات المتحدة ما زالت تتربع بأكثر دول العالم احتياطًا للذهب وبواقع 8.133 طن، تليها ألمانيا وبواقع 3.367 طن، يليها صندوق النقد الدولي باحتياطيات تبلغ 2.814 طن، يليها إيطاليا بواقع 2.451 طن.
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