وقال هانكوك -في تصريحات إذاعية بريطانية بحسب ما نقلت عنه صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني-: "علينا إعادة ضبط هذه العلاقات مع البيت الأبيض التي هي أكبر من شخص واحد، لأن الأمر يتعلق بالإبقاء على هذه علاقات في حالة جيدة على كافة المستويات".
وكان ترامب انتقد الليلة الماضية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وسفير بلادها لدى واشنطن واصفا إياه بـ "غريب الأطوار"، وذلك عقب نشر مذكرات للأخير مُسربة انتقد فيها ترامب ووصف الإدارة الأمريكية بأنها تفتقر إلى "الكفاءة والأهلية".
كانت هذه تفاصيل خبر لندن: علينا إعادة ضبط العلاقات مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.