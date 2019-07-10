لندن: علينا إعادة ضبط العلاقات مع واشنطن

صرّح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، بأن بلاده في حاجة لإعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة عقب حدوث خلاف دبلوماسي بين البلدين، على خلفية نشر مذكرات دبلوماسية مُسربة للسفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروش، انتقد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هانكوك -في تصريحات إذاعية بريطانية بحسب ما نقلت عنه صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني-: "علينا إعادة ضبط هذه العلاقات مع البيت الأبيض التي هي أكبر من شخص واحد، لأن الأمر يتعلق بالإبقاء على هذه علاقات في حالة جيدة على كافة المستويات".

وكان ترامب انتقد الليلة الماضية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وسفير بلادها لدى واشنطن واصفا إياه بـ "غريب الأطوار"، وذلك عقب نشر مذكرات للأخير مُسربة انتقد فيها ترامب ووصف الإدارة الأمريكية بأنها تفتقر إلى "الكفاءة والأهلية".