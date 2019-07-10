ودعا بومبيو، في تغريدة نشرها على حسابه عبر "تويتر"، حلفاء واشنطن لإدراج حزب الله اللبناني "ككل" "بذراعيه السياسي والعسكري" منظمة إرهابية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد وضعت، أمس الثلاثاء، 3 من قادة حزب الله، منهم اثنان نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الميليشيا المدعومة من إيران وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة.
وتطال العقوبات الأمريكية النائب أمين شري، والنائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، ومسئول جهاز الأمن "وحدة الارتباط والتنسيق" في حزب الله وفيق صفا.
وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله، وتعي أن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: عقوبتنا على مسئولي حزب الله اللبناني لمواجهة نفوذهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.