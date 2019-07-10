دخلا الحدود بشكل غير قانوني.. اعتقال ضابط وجندي إيرانيين في غرب أفغانستان

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم "غلام فاروق باريكزاي" - في تصريح لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء -" إن المعتقلين الاثنين محتجزان في أحد السجون التابعة لقوات حرس الحدود، مشيرا إلى أنه تم أيضا مصادرة مركبة عسكرية ومدفع رشاش منهما".
وأضاف باريكزاي أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الأمر.
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