دخلا الحدود بشكل غير قانوني.. اعتقال ضابط وجندي إيرانيين في غرب أفغانستان

أعلن مسئول أفغاني أن قوات حرس الحدود اعتقلت ضابطا وجنديا إيرانيين دخلا الحدود الأفغانية بشكل غير قانوني، في إقليم "فرح" بغرب البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم "غلام فاروق باريكزاي" - في تصريح لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء -" إن المعتقلين الاثنين محتجزان في أحد السجون التابعة لقوات حرس الحدود، مشيرا إلى أنه تم أيضا مصادرة مركبة عسكرية ومدفع رشاش منهما".

وأضاف باريكزاي أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الأمر.