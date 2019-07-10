13 مليون تعداد الفلسطينيين في العالم

قال الجهاز المركزي للإحصاء، ان تعداد الفلسطينيين في العالم (فلسطين ودول الشتات) بلغ حوالي 13 مليون نسمة نهاية النصف الاول من العام الجاري، منهم نحو 5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين ( 2.53 مليون ذكر و2.45 مليون أنثى)، وذلك بناء على تقديرات أعدها لمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف غدا الخميس، الموافق الحادي عشر من يوليو من كل عام.

وأوضح "الاحصاء"، في تقريره، أن عدد سكان الضفة الغربية المقدر بلغ حوالي 2.99 مليون نسمة، منهم 1.53مليون ذكر و1.46 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي 1.99 مليون نسمة، منهم 1.01مليون ذكر و980 ألف أنثى.

وأوضح التقرير انه تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) في منتصف العام 2019 بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و42% في قطاع غزة، ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام 2019 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.