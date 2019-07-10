وانتقد ترامب يوم الثلاثاء رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ”الحمقاء“ وسفيرها ”المخبول“ لدى واشنطن بعد تسريب وثائق يصف فيها السفير الإدارة الأمريكية بأنها ”تفتقر للكفاءة“ و“خرقاء“.
وقال هانكوك ”علينا إصلاح هذه العلاقات مع البيت الأبيض من جديد والتي تعد أكبر من شخص واحد لأنها مسألة كون هذه العلاقات بحال جيد على كل مستوى“.
ويدعم هانكوك علنا رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون ليصبح رئيس الوزراء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة البريطاني: على لندن إصلاح العلاقات مع أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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