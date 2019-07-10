وحظى الحزب في الاستطلاع الذي أجراه معهد KIIS للأبحاث في الفترة من 25 يونيو إلى 7 يوليو بدعم 37.8 ٪ من الناس الذين قالوا إنهم سيصوتون.
يذكر أن البرلمان الأوكراني المنتهي ولايته والذي طرده زيلينسكي بعد فوزه الساحق في الانتخابات في أبريل، مازل يلقى بدعم من قبل الموالين لسلفه المهزوم بترو بوروشينكو.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الرئيس الأوكراني يتصدر قائمة الاستطلاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.