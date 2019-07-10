حزب الرئيس الأوكراني يتصدر قائمة الاستطلاعات

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الأربعاء، قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة 21 يوليو الجاري أن حزبا أنشأه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أصبح الحركة السياسية الأكثر شعبية في البلاد، وفقا لوكالة رويترز في نسختها الانجليزية.

وحظى الحزب في الاستطلاع الذي أجراه معهد KIIS للأبحاث في الفترة من 25 يونيو إلى 7 يوليو بدعم 37.8 ٪ من الناس الذين قالوا إنهم سيصوتون.

يذكر أن البرلمان الأوكراني المنتهي ولايته والذي طرده زيلينسكي بعد فوزه الساحق في الانتخابات في أبريل، مازل يلقى بدعم من قبل الموالين لسلفه المهزوم بترو بوروشينكو.

