شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة سفير بريطانيا في واشنطن بعد جداله مع ترمب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)قدم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش استقالته، اليوم (الأربعاء)، بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إثر نشر مذكرات دبلوماسية مسربة وجه فيها السفير انتقادات لاذعة لترمب.
وكتب السفير في رسالة استقالته:«الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي أن أواصل دوري كما أرغب».
من جهتها قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها تأسف لأن السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة شعر باضطراره للاستقالة، مشيرة إلى أنه من المطلوب أن يستطيع المسؤولين "إسداء النصح كاملاً وبصراحة".
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