شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث باسم الحكومة الألمانية: المستشارة بخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (برلين) قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء)، إن المستشارة أنجيلا ميركل بخير، وذلك بعدما شوهدت للمرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة وهي ترتعش، اليوم، أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء)، إن المستشارة أنجيلا ميركل بخير، وذلك بعدما شوهدت للمرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة وهي ترتعش، اليوم، أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني.

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