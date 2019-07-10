شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الذرية: إيران تجاوزت الحد المسموح في الاتفاق النووي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (فيينا)قال دبلوماسيون غربيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق اليوم (الأربعاء)، إن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 في المئة، أي بما يفوق مستوى 3.67 في المئة الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد قالت سابقاً إن إيران تجاوزت حد النقاء المسموح به عند 3.67 في المئة.
وذكرت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، اليوم، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حالياً 213.5 كيلوجرام، أي أنه يفوق الحد المسموح به في الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرام، ويزيد عن الحد الذي تحققت منه الوكالة في الأول من يوليو، وكان 205 كيلوجرامات.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الرقمين تم التحقق منهما أمس (الثلاثاء).
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