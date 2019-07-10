رايتس ووتش تطالب التحالف الدولي بتعويض ضحايا غاراته المدنيين في سوريا

طالبت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​"، ​التحالف الدولي​ ضد "داعش" بقيادة ​الولايات المتحدة​ بدفع التعويضات لضحايا غاراته على ​سوريا​، مشيرةً إلى أنه "على التحالف بقيادة الولايات المتحدة معالجة آثار الضرر اللاحق بالمدنيين جراء العمليات العسكرية في سوريا".

وأشارت إلى أن "محققين مستقلين أفادوا بأن غارات التحالف الجوية قتلت 7 آلاف مدني على الأقل في ​العراق​ وسوريا منذ أيلول 2014"، موضحةً "أنها أجرت تحقيقات كشفت أن التحالف نفذ في العامين 2017 و2018 أربع غارات جوية تبدو غير قانونية طالت قريتي تل الجاير والحلو ب​محافظة الحسكة​ شمال شرق سوريا وأودت بحياة 63 مدنيا ودمرت وأضرّت بالممتلكات"، لكن لم يتم دفع أي تعويضات للضحايا".

ولفتت إلى انه "رغم انتهاء القتال ضد "داعش"، تستمر معاناة المدنيين المتضررين من غارات التحالف وينبغي على التحالف توسيع نطاق المدفوعات التي قدمها في يناير 2019 لتشمل المدنيين المتضررين من عملياته السابقة في سوريا".