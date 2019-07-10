ترامب: نعمل وقطر على عقد اتفاقيات أُخرى ضرورية لرؤيتنا المشتركة

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "شرف كبير لي أن أكون إلى جانب أمير دولة قطر – قائد يحظى باحترامٍ كبير في منطقة مهمة من ​العالم​. نقوم بالكثير من العمل الآن. إنهم يستثمرون بكثافة في بلادنا، ويخلقون الكثير من الوظائف، ويشترون كميات هائلة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات.

ولفت ترامب، في ​مؤتمر​ صحفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى "أننا التزمنا أمس كقادة للولايات المتحدة وقطر، بأن نعمل على تطوير التعاون الاستراتيجيي بين البلدين. وتجمعنا صداقة تاريخية تقوم على الجهود المشتركة والاحترام المتبادل. وتمكنا من تعزيز الروابط بين الدولتين على مرّ العقود، مما يدعم العلاقة الاستراتيجية والدفاعية بين البلدين، والتي تركّز على مواجهة تهديدات ​الأمن​ والسلامة والازدهار".

وشدد على "أننا نثمّـن التقدم الكبير الذي حققناه معًا فيما يتعلق بعدد من الفرص في المجالين الدفاعي والتجاري، ونؤكد على أهمية مواصلة هذا التعاون، ونعمل سوياً على عقد اتفاقيات أُخرى ضرورية لرؤيتنا المشتركة في تعزيز التعاون في مجالات الدفاع، و​السياسة​، و​الاقتصاد​ بين البلدين".