هانت: محزن للغاية تلقي خبر استقالة سفير بريطانيا لدى واشنطن

لفت وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أنه "محزن للغاية تلقي خبر استقالة سفير ​بريطانيا​ لدى ​واشنطن​ كيم داروش"، مشيرًا إلى أن "الدفاع عن بريطانيا يعني الدفاع عن أفضل الدبلوماسيين في ​العالم​ ولا ينبغي أبدا أن نصل الى هذه المرحلة".

ورأى هانت أن "داروش خدم بريطانيا بامتياز لمدة 42 عامًا، وكلما زرت واشنطن وزيراً للخارجية كان يدهشني احترافه وذكائه"، مشددًا على "أننا نأسف بشدة على ذلك. ويستحق داروش أن ينظر إلى حياته المهنية بارتياح وفخر".