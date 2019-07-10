لفت الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسن إلى أنه أنهى الجولة الأولى من المباحثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، واصفا إياها بأنها كانت جيدة جدا، مؤكداً أن "اللقاء مع المعلم اليوم الأربعاء أحرز تقدما".
واشار إلى أن "الحديث عن أي نتائج يمكن أن يكون بعد الاجتماع الثاني المقرر عقده خلال هذا اليوم مع المعلم".
وتأتي زيارة بيدرسن الرابعة إلى دمشق بعد زيارة قام بها إلى موسكو الأسبوع الماضي، بحث خلالها مع المسؤولين الروس مسألة اللجنة الدستورية السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر غير بيدرسن بعد لقائه وليد المعلم: اللقاء كان مثمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.