غير بيدرسن بعد لقائه وليد المعلم: اللقاء كان مثمرا

لفت الموفد الأممي إلى ​سوريا​ غير بيدرسن إلى أنه أنهى الجولة الأولى من المباحثات مع وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​، واصفا إياها بأنها كانت جيدة جدا، مؤكداً أن "اللقاء مع المعلم اليوم الأربعاء أحرز تقدما".

واشار إلى أن "الحديث عن أي نتائج يمكن أن يكون بعد الاجتماع الثاني المقرر عقده خلال هذا اليوم مع المعلم".

وتأتي زيارة بيدرسن الرابعة إلى دمشق بعد زيارة قام بها إلى ​موسكو​ الأسبوع الماضي، بحث خلالها مع المسؤولين الروس مسألة اللجنة الدستورية السورية.