شمخاني: أثبتنا قدرتنا على ادارة ومواجهة التوترات والتحديات على كافة الصعد

أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي ال​إيران​ي ​علي شمخاني​ أنه "انتهى زمن تنفيذ الإجراءات بشكل أحادي ونحن ماضون في طريق خفض التزاماتنا"، مشيراً إلى أن "إيران اثبتت قدرتها على ادارة ومواجهة التوترات والتحديات على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والدفاعية".

وخلال لقائه مستشار الرئيس الفرنسي ​ايمانويل بون​، اعتبر شمخاني أن "استقلال ​أوروبا​ بات رهينة ​أميركا​"، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث معنا بلغة القوة"، مشيراً إلى أنه "على دول ​الاتحاد الاوروبي​ أن تقف أمام الاحادية الاميركية للدفاع عن هويتها واستقلالها".