أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "السلطات التونسية أحبطت محاولة 90 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، المرور عبر البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية"، موضحةً أن "المركز البحري بمنطقة سواحل العوابد الواقع بولاية صفاقس جنوب تونس، تمكن الإثنين من إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة".
ولفتت إلى أن "المركز البحري ضبط مركبا بحريا على متنه 90 مهاجرا من جنسيّات إفريقيّة مختلفة، كانوا متجهين نحو إيطاليا"، مشيرةً إلى أن "بين المهاجرين المضبوطين، رضيعان و20 امرأة، كما تم نقل 30 شخصا من بينهم نساء حوامل إلى المستشفى لتلقي العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر الاناضول: تونس تحبط محاولة 90 مهاجراً غير نظامي عبور البحر إلى إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.