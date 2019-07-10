الاناضول: تونس تحبط محاولة 90 مهاجراً غير نظامي عبور البحر إلى إيطاليا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "السلطات التونسية أحبطت محاولة 90 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، المرور عبر ​البحر المتوسط​ نحو ​السواحل الإيطالية​"، موضحةً أن "المركز البحري بمنطقة سواحل العوابد الواقع بولاية صفاقس جنوب تونس، تمكن الإثنين من إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة".

ولفتت إلى أن "المركز البحري ضبط ​مركبا​ بحريا على متنه 90 مهاجرا من جنسيّات إفريقيّة مختلفة، كانوا متجهين نحو ​إيطاليا​"، مشيرةً إلى أن "بين ​المهاجرين​ المضبوطين، رضيعان و20 امرأة، كما تم نقل 30 شخصا من بينهم نساء حوامل إلى المستشفى لتلقي العلاج".