السيد: تسريبات المحكمة الخاصة بلبنان والعقوبات الاميركية وهم وتهويل

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "تسريبات تهويلية عن المحكمة الخاصة بإغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ و​عقوبات​ أميركية على نواب ومسؤولين في "​حزب الله​"، ‏المحكمة زور وتزوير،‏والعقوبات وهم وتهويل،‏المحكمة والعقوبات وجهان لعملة إسرائيلية واحدة،‏غير قابلة للصرف في ​لبنان​".

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس أنها "وضعت 3 من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات"، موضحة أنهم "النائب أمين شري ومسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا ورئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد".

ولفتت الخزانة الى أنها "تطالب المجتمع الدولي بإدراج حزب الله على قوائم الإرهاب"، مؤكدة أنه "لا يجب التمييز بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي".

وشددت على أنه "يجب على الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرجين على العقوبات"، لافتة إلى "أننا لن نغلق أعيننا عن أعضاء الحزب في الحكومة".