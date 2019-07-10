عسيران: الشعب بات يحتاج الى الوحدة وليس الى تسعير التفرقة

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي عسيران انه وجب على الرؤساء الثلاثة مجتمعين ومنفردين "الاسراع في ايجاد حلول لمشاكل الجبل خصوصا واننا في لبنان نمر بفترة عصيبة والمخاطر تتدفق يوما بعد يوم وتمتد من القرم والداردانيل الى الهرمز وباب المندب".
ولفت الى لانه على القادة اللبنانيين اعادة تقويم رؤياهم واهدافهم لمصلحة الشعب اللبناني الذي تحمل منذ 50 سنة الكثير من المصاعب وبات يحتاج الى الوحدة وليس الى تسعير التفرقة .
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