عسيران: الشعب بات يحتاج الى الوحدة وليس الى تسعير التفرقة

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب ​علي عسيران​ انه وجب على الرؤساء الثلاثة مجتمعين ومنفردين "الاسراع في ايجاد حلول لمشاكل الجبل خصوصا واننا في ​لبنان​ نمر بفترة عصيبة والمخاطر تتدفق يوما بعد يوم وتمتد من ​القرم​ والداردانيل الى الهرمز و​باب المندب​".

ولفت الى لانه على القادة اللبنانيين اعادة تقويم رؤياهم واهدافهم لمصلحة ​الشعب اللبناني​ الذي تحمل منذ 50 سنة الكثير من المصاعب وبات يحتاج الى الوحدة وليس الى تسعير التفرقة .