أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان الفلسطيني (زياد.ع) نقل الى مستشفى "النداء" الانساني في مخيم عين الحلوة مصابا بطلق ناري في بطنه، وهو احد عناصر عصبة الانصار الاسلامية.
وأوضحت مصادر فلسطينية للنشرة ان اشكالا تطور الى خلاف واطلاق نار أصيب على اثره زياد ببطنه عن طريق الخطأ.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة عنصر بعصبة الانصار عن طريق الخطأ باشكال في عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.