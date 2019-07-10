النشرة: اصابة عنصر بعصبة الانصار عن طريق الخطأ باشكال في عين الحلوة

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان الفلسطيني (زياد.ع) نقل الى ​مستشفى​ "النداء" الانساني في ​مخيم عين الحلوة​ مصابا بطلق ناري في بطنه، وهو احد عناصر ​عصبة الانصار الاسلامية​.

وأوضحت ​مصادر فلسطينية​ للنشرة ان اشكالا تطور الى خلاف و​اطلاق نار​ أصيب على اثره زياد ببطنه عن طريق الخطأ.