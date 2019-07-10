اقفال محال تجارية في الغبيري وحلبا

جال فريق من ​وزارة العمل​ برئاسة رئيسة دائرة ​جبل لبنان الجنوبي​ الدكتورة ايمان خزعل، بمواكبة عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ وشرطة بلدية ​الغبيري​ وموظفين من ​الضمان الاجتماعي​ في منطقة الغبيري، تنفيذا لمذكرة وزير العمل كميل ابو سليمان بمكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية.

وشملت الجولة المحال والمؤسسات التجارية في المنطقة وتم تسطير ​محاضر ضبط​ في حق اصحابها الذين يعمل لديهم عمال سوريين غير حائزين على اجازة عمل وعمال لبنانيين غير مصرح عنهم في الضمان الاجتماعي، كما تم اقفال هذه المؤسسات لعدم استيفائها الشروط القانونية.

كما دهم مفتشو وزارة العمل عددا من المحال والمؤسسات التجارية، تطبيقا للقانون بعد انتهاء مهلة السماح التي دامت شهرا وفق ما نصت عليه خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية.

المحطة الاولى للحملة في محافظة عكار، كانت في مركز المحافظة حلبا، حيث تم دهم العديد من المحال والمؤسسات التجارية المشغولة من قبل أشخاص غير لبنانيين او يشتغل فيها عمال أجانب غير حائزين على اجازات عمل، او يعمل فيها عمال لبنانيين غير مصرح عنهم في الضمان الاجتماعي.

وتم تسطير عدة محاضر ضبط في حق المخالفين، واقفال احد المحال التجارية في وسط حلبا، كما تم إنذار عدد من اصحاب المحال وفق المقتضى القانوني كل تبعا لمخالفته.