طربيه: المالية العامة في لبنان في أزمة وهي بحاجة لتصحيح

لفت رئيس جمعية المصارف السابق جوزيف طربيه إلى أن "الهيئات الاقتصادية كانت ولا تزال "أم الصبي" بالنسبة للاقتصاد اللبناني وشكلت المرجع الآمن التي تهرع له القطاعات الاقتصادية في الشدائد"، مشيراً إلى ان "رجال الإقتصاد هم القوى الحية الفعلية في المجتمع وبفضلهم لم يسقط الإقتصاد بالرغم من الوضع الصعب".
وخلال حفل تكريمي له في مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، أشار طربيه إلى أن "رهاننا هو الدولة ونأمل بنجاح الحكومة ونجاح العهد في العبور بهذه السفينة"، لافتاً إلى أن "المالية العامة في لبنان في أزمة وهي بحاجة لتصحيح واصلاحات هيكلية لاحتواء العجز المالي ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال اعادة هيكلة القطاع العام، مكافحة الفساد، تحسين الجباية وغيرها من الامور"، مضيفاً "الإزدواج الضريبي الذي فرضته الدولة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب سنة 2017 هو إجراء لن نتوقف عن المطالبة بإلغائه لضرره على الإقتصاد في لبنان".
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