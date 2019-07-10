طربيه: المالية العامة في لبنان في أزمة وهي بحاجة لتصحيح

لفت رئيس ​جمعية المصارف​ السابق ​جوزيف طربيه​ إلى أن "​الهيئات الاقتصادية​ كانت ولا تزال "أم الصبي" بالنسبة للاقتصاد ال​لبنان​ي وشكلت المرجع الآمن التي تهرع له القطاعات الاقتصادية في الشدائد"، مشيراً إلى ان "رجال ​الإقتصاد​ هم القوى الحية الفعلية في المجتمع وبفضلهم لم يسقط الإقتصاد بالرغم من الوضع الصعب".

وخلال حفل تكريمي له في مقر غرفة التجارة و​الصناعة​ في ​بيروت​ و​جبل لبنان​، أشار طربيه إلى أن "رهاننا هو ​الدولة​ ونأمل بنجاح ​الحكومة​ ونجاح العهد في العبور بهذه ​السفينة​"، لافتاً إلى أن "​المالية العامة​ في لبنان في أزمة وهي بحاجة لتصحيح واصلاحات هيكلية لاحتواء ​العجز المالي​ ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال اعادة هيكلة ​القطاع العام​، ​مكافحة الفساد​، تحسين الجباية وغيرها من الامور"، مضيفاً "الإزدواج الضريبي الذي فرضته الدولة لتمويل ​سلسلة الرتب والرواتب​ سنة 2017 هو إجراء لن نتوقف عن المطالبة بإلغائه لضرره على الإقتصاد في لبنان".