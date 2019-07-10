إستقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​ سفير دولة ​الامارات​ العربية المتحدة في ​لبنان​ ​حمد الشامسي​ في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​ والمستشارين نديم منلا وهازار كركلا. وتم خلال اللقاء عرض لاخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري عرض مع سفير الامارات آخر المستجدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.