سليمان هارون: سيدر لا يقدم مساعدات لقطاع الاستشفاء بشكل مباشر

أكد نقيب ​المستشفيات​ في ​لبنان​ ​سليمان هارون​، في حديث تلفزيوني، أن "سيدر لا يقدم مساعدات لقطاع الاستشفاء بشكل مباشر"، ​المصارف​ تتردد بشكل كبير لإعطاء المستشفيات قروضًا إضافية لأنها وصلت الى سقف الدين الأعلى".

ولفت الى أن "ذلك هو واقع الأمور ولا يمكن ان نتجاهله".