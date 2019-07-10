سليمان هارون: سيدر لا يقدم مساعدات لقطاع الاستشفاء بشكل مباشر

أكد نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، في حديث تلفزيوني، أن "سيدر لا يقدم مساعدات لقطاع الاستشفاء بشكل مباشر"، المصارف تتردد بشكل كبير لإعطاء المستشفيات قروضًا إضافية لأنها وصلت الى سقف الدين الأعلى".
ولفت الى أن "ذلك هو واقع الأمور ولا يمكن ان نتجاهله".
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