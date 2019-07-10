فنيانوس التقى سفير اوكرانيا وميريام سكاف

عقد وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه في الوزارة جتماعاً مع المجلس الاعلى للتنظيم المدنيـم البحث فيه بموضوع تنظيم المناطق الغير منظمة والتي تشكل حوالي اكثر من 60% من الاراضي اللبنانية، وذلك ضمن توجهات الخطة الشاملة التي أقرت عام 2009 .

واكد فنيانوس على ضرورة تنظيم جميع المناطق وتقليص هذه البقعة الغير منظمة وتحديد الاولويات لدراسة الاماكن التي يجب البدء بتنظيمها، خصوصاً قمم الجبال ومناطق الامتداد بين السهول والمناطق الزراعية التي تستفيد من مجرى ​نهر الليطاني​.

كما ناقش مع رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ في حضور المستشار بيار بعقليني الاوضاع الراهنة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد، اضافة الى رزمة مشاريع انمائية وحياتية تتعلق بزحلة و​البقاع​ حيال اعمال الصيانة، وتزفيت عدد من الطرقات. واشارت سكاف الى ان الوزير ابدى "كل تعاون وتجاوب لتنفيذ ما يحتاجه اهل زحلة والبقاع بشكل عام وضمن المتاح في الاطر القانونية و​الموازنة​ المرصودة للمنطقة".

واجرى الوزير فنيانوس جولة أفق عامة حول الاوضاع الراهنة في البلاد، والواقع السياسي العام في المنطقة، اضافة الى الشأن الخدماتي التنموي لمنطقة الكورة مع عضو كتلة ​الحزب القومي​ الاجتماعي النائب سليم سعادة: الذي اكد على العلاقة المتينة بين القومي الاجتماعي و​تيار المردة​.

وتناول مع رئيس مجلس ادارة واستثمار ​مرفأ بيروت​ المهندس ​حسن قريطم​، أوضاع المرفأ والخطط التطويرية ليبقى مواكبا للتطورات العالمية في إطار النقل البحري".ح