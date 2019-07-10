عمار: عقوبات أميركا أوسمة شرف على صدورنا واعتداء على السيادة الوطنية

أكّد عضو ​"كتلة الوفاء للمقاومة"​ النائب ​​علي عمار​​، في تصريح تلفزيوني، أن "​العقوبات الأميركية​ أوسمة شرف على صدورنا"، مشيرًا إلى أن "التصرف الاميركي اعتداء على السيادة الوطنية ومن واجبات ​الحكومة​ أن تدافع عن هذه السيادة وتحميها".

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