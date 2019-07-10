ورشة لحزب الله بمشغرة حول القروض الميسرة لدعم أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة

نظمت مديرية العمل البلدي في "​حزب الله​" في ​البقاع الغربي​ ورشة ولقاءاً لأبناء المنطقة في بلدة مشغرة حول ​القروض​ الميسرة لدعم أصحاب المصالح والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح مدير العمل البلدي في البقاع الغربي حسين كريّم أن "الورشة تهدف إلى دعم الوضع الإقتصادي لأهلنا في المنطقة، ومحاولة خلق فرص عمل لهم وتمويلها بقروض مالية مييسرة ومدروسة من ​صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية​ الممول من ​الدولة​"، مشيراً إلى أنه "يأتي هذا اللقاء الذي نقيمه برعاية العمل البلدي و حزب الله في البقاع الغربي في أجواء وظروف معيشية واقتصادية صعبة يعيشها أهلنا ومجتمعنا في هذه المنطقة بل في كل ​لبنان​، ونهدف من خلاله إلى فتح نافذة للأمل والعلم".

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