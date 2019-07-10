فضل الله قانصو رحب بزيارة باسيل إلى الجنوب: تُجسّد الوحدة الوطنية

رحب المسؤول السياسي ل​حزب البعث العربي الاشتراكي​ في الجنوب فضل الله قانصو بزيارة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ الى الجنوب، مؤكدا انها زيارة لتجسيد الوحدة الوطنية وتمتين اواصر العيش المشترك في الجنوب حيث هنا يتقابل الهلال مع الصليب وتتجاور الكنيسة مع الجامع وهو عيش نموذجي عجز المحتل الاسرائيلي عن زعزعته وبقي عيشا كريما كأهل الجنوب الاوفياء التواقين الى التلاقي الاسلامي المسيحي والوطني العام".

وأكد انه " نعتبر الوزير باسيل شريكا للمقاومة التي نؤمن بخيارها ودورها في اطار معادلة ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​ تلك المعادلة التي هزمت الاحتلالين الصهيوني و​الارهاب​ التكفيرية وهي اليوم حاجة وطنية بامتياز ، اننا نرحب بهذه الزيارة الوطنية الى الجنوب وسنكون معه والى جانبه حيثما حل وصال وجال وتنشق هواء الجنوبي الوطني المنعش".