وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في صيدا رفضا لصفقة القرن

أقام التنظيم الشعبي الناصري- فرع ​صيدا القديمة​ وحركة فتح- شعبة صيد وقفةً تضامنية مع ​الشعب الفلسطيني​ في ساحة باب السراي في صيدا القديمة تحت شعار "ضد ​صفقة القرن​ - ضد التطبيع".

وأكد المجتمعون "رفض صفقة القرن والتصميم على كسرها وكسر كل المؤتمرات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رفض التطبيع مع العدو، وعلى أهمية ​المقاومة​ والصمود ووحدة الشعب الفلسطيني بوجه كل المؤامرات التي تحاك ضده وضد قضيته".