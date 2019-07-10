وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في صيدا رفضا لصفقة القرن

أقام التنظيم الشعبي الناصري- فرع صيدا القديمة وحركة فتح- شعبة صيد وقفةً تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة باب السراي في صيدا القديمة تحت شعار "ضد صفقة القرن - ضد التطبيع".
وأكد المجتمعون "رفض صفقة القرن والتصميم على كسرها وكسر كل المؤتمرات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رفض التطبيع مع العدو، وعلى أهمية المقاومة والصمود ووحدة الشعب الفلسطيني بوجه كل المؤامرات التي تحاك ضده وضد قضيته".
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