أفادت معلومات للـLBC بأن "​حزب الله​ وجه رسالة طالب فيها بأن يصدر موقف لبناني رسمي موحد من ​العقوبات الأميركية​ وهو بانتظار صدور موقف عن ​الحكومة اللبنانية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBC: حزب الله يطالب بموقف لبناني رسمي موحد من عقوبات أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.