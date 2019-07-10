بومبيو: أي تمييز بين الجناح العسكري والسياسي في حزب الله مصطنع تماما

لفت وزير الخارجية الأميركي ​مايكل بومبيو​ إلى أن "​الولايات المتحدة​ فرضت أمس ​عقوبات​ على ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في ​حزب الله​ يستغلون مناصبهم لتسهيل الجهود الخبيثة التي تُمارس من قبل حزب الله والإيرانيين لتقويض سيادة ​لبنان​"، مشيرًا إلى أن "هذه العقوبات تبرهن أن أيّ تمييز بين الجناح العسكري والسياسي في حزب الله هو مصطنع تمامًا، إنها حقيقة يعترف بها حزب الله بحدّ ذاته. ندعو جميع حلفائنا وشركائنا إلى إدراج حزب الله ككل كمنظمة إرهابية".

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