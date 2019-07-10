أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، من مجلس النواب، بعد لقاء الأربعاء النيابي، أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي طمأن أن الأوضاع تتجه الى الهدوء وهو متفائل وسوف يكون هناك إمكانية لتثبيت الوقائع"، مشيرًا إلى ان "بري عبر عن موقفه بالعقوبات الأميركية على القادة في حزب الله مكتفيًا بموقفه الصباحي الذي اعتبر فيه أن العقوبات هي اعتداء على المجلس النيابي وكل لبنان وعلى الديمقراطية في كل العالم".
وكشف بزي عن أن "الحكومة ستجتمع وسوف يحال قطع الحساب الى مجلس النواب"، مشددًا على أن "برّي أنجز ما يتوجب عليه إنجازه".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي بعد لقاء الاربعاء: بري طمأن إلى ان الاوضاع تتجه للهدوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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