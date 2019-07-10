بزي بعد لقاء الاربعاء: بري طمأن إلى ان الاوضاع تتجه للهدوء

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، من ​مجلس النواب​، بعد لقاء الأربعاء النيابي، أن "رئيس مجلس النواب ​نبيه برّي​ طمأن أن الأوضاع تتجه الى الهدوء وهو متفائل وسوف يكون هناك إمكانية لتثبيت الوقائع"، مشيرًا إلى ان "بري عبر عن موقفه ب​العقوبات الأميركية​ على القادة في حزب الله مكتفيًا بموقفه الصباحي الذي اعتبر فيه أن العقوبات هي اعتداء على ​المجلس النيابي​ وكل ​لبنان​ وعلى الديمقراطية في كل ​العالم​".

وكشف بزي عن أن "​الحكومة​ ستجتمع وسوف يحال قطع الحساب الى مجلس النواب"، مشددًا على أن "برّي أنجز ما يتوجب عليه إنجازه".