السفير البريطاني في واشنطن يقدم استقالته

أفادت قناة "العربية" بأن السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش قدم استقالته من منصبه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي جدا"ـ، وقال: "السفير الغريب الأطوار الذي أرسلته بريطانيا الى الولايات المتحدة ليس شخصا يثير إعجابنا"، مكرّرا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث اعتبر أنّ المفاوضات بشأن بريكست هي "كارثة".
هذا وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترا منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة انتقد فيها السفير البريطاني كيم داروش بشدة إدارة ترامب.
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