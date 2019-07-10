كشفت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ عن أن "​إيران​ رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمئة"، موضحة أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 213.5 كلغ بينما ​الاتفاق النووي​ يسمح بـ 202.8 كلغ فقط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الدولية: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.