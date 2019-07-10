غارات تركية تقتل 15 من "العمال الكردستاني" في العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab من غارات تركية سابقة على شمالي العراق- أرشيفية

وأوضحت التقارير التركية أن الغارات أسفرت عن سقوط 15 قتيلا من مقاتلي "الكردستاني".

ولم يصدر عن الفور رد فعل من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وكانت أنقرة أطلقت قبل أسابيع عملية عسكرية سمتها "المخلب"، بهدف القضاء النهائي على قواعد الحزب في إقليم كردستان العراق.

لكن لا يبدو أن هدف السلطات التركية قد تحقق حتى الآن، إذ يواصل مقاتلو الحزب شن هجمات أهداف عسكرية تركية وهاجموا، الثلاثاء، في جنوب شرقي تركيا، المجاور لكردستان العراق، مركبة عسكرية، الأمر الذي أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

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وتقول أنقرة إن غاراتها في شمال العراق تستهدف قواعد المقاتلين الأكراد، لكن الوقائع على الأرض أفادت بخلاف ذلك، إذ تسببت بعض الغارات التركية في مقتل مدنيين عراقيين، نهاية يونيو الماضي، الأمر الذي استدعى إدانة من جانب الحكومة المركزية في بغداد.

وأوقع النزاع بين السلطات التركية ومقاتلي الحزب الكردي، الذي يطالب بالحكم الذاتي في مناطق الأكراد بالبلاد، أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، إلا أن له قواعد عسكرية في شمالي العراق يستهدفها الطيران التركي بشكل دوري.