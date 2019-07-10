محكمة أمريكية تمنع ترامب من حجب منتقديه على تويتر

قضت محكمة استئناف أمريكية، الثلاثاء، بمنع الرئيس دونالد ترامب من حجب حسابات على موقع تويتر لأنه يختلف معها، قائلةً إنه يشكل انتهاكات للحماية التي يوفرها «التعديل الأول» للدستور بشأن حرية التعبير.
وأشارت محكمة الدائرة الثانية، مؤكدةً حكمًا سابقًا، إلى أن الرئيس يستخدم حسابه على موقع تويتر لأغراض رسمية، بما في ذلك ترويج السياسة، وأن البيت الأبيض نفسه وصف محتوى الحساب بأنه رسمي.
وأكدت المحكمة أنه أمر تمييزي؛ لذلك فمن غير القانوني من جانب الرئيس أن يحجب المنتقدين بسبب التعبير عن آرائهم.
ومن المرجح أن تساعد هذه القضية في تحديد القواعد بشأن المساحات المتاحة على الإنترنت للمسؤولين ذوي المناصب.
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