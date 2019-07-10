شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: تصريحات رئيس المنظمة الدولية للهجرة عن اللاجئين بمصر صفعة للأعداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية والتقدير لوران دى بويك رئيس المنظمة الدولية للهجرة على تصريحاته التى أكد فيها أن مصر استقبلت ملايين اللاجئين على مدار التاريخ وأنها تستضيف فى الوقت الحالى 6 ملايين مهاجر يندمجون بنجاح داخل المجتمع المصرى.

واعتبر "عابد" فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، تلك التصريحات أنها أفضل وأبلغ رد حاسم وواضح على منظمات حقوق الإنسان المشبوهة وغيرها وأنها شهادة صفعة قوية على وجوه كل من ينتقدون حقوق الإنسان سواء من تنظيم جماعة الاخوان الارهابية أو المنظمات المشبوهة خاصة أن "دى بويك" أشار خلال تنصيب الفنانين نيللى كريم وآسر ياسين سفيرين للنوايا الحسنة لمنظمة الهجرة الدولية فى مصر إلى أن المهاجرين فى مصر لا يواجهون تحديات عميقة مثل غيرهم ممن يعيشون بالدول الأخرى وأن مصر بشكل عام بلد مضياف يرحب بالمهاجرين لذا فإن من بين دور كريم وآسر هو الترويج للنموذج المصرى الناجح فى مجال الهجرة.

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وقال النائب علاء عابد، إن هذه التصريحات المهمة من رئيس المنظمة الدولية للهجرة يؤكد أن المجتمع الدولى يتابع عن كثب الأوضاع السياسية والاقتصادية وأوضاع المهاجرين وحقوق الإنسان داخل مصر وما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات مبهرة فى هذه الملفات المهمة خاصة رئيس المنظمة الدولية للهجرة روى أمام الحاضرين قصة استقبال مصر قبل 100 عام تقريبا تلك الأم وطفليها اللذان أصبحا من أعلام الموسيقى والغناء فى مصر والعالم العربى، مشيرا إلى فريد الأطرش وشقيقته اسمهان إضافة إلى تأكيده أنه مثلما استقبلت مصر الملايين فإن الكثير من المصريين استطاعوا النجاح فى الخارج أمثال السير مجدى يعقوب وأحمد زويل وهانى عازر ورامى مالك ومحمد العريان ومحمد صلاح.

ووجه النائب علاء عابد تهنئة قلبية للفنانة المتألقة نيللى كريم والفنان القدير آسر ياسين بعد تنصيبهما كسفراء للنوايا الحسنة فى إطار الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة الاتجار بالبشر التى تم إطلاقها، يونيو الماضى.