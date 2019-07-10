شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل قانون الحجز الإدارى إلى اللجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإدارى إلى اللجنة التشريعية لدراسته. كما أرسل إلى اللجنة الشريعية، قرار رئيس الجمهورية البروتوكول الإضافى بين مصر ورومانيا بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية حقوق الملكية للأراضى المقامة عليها البعثتين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يحيل قانون الحجز الإدارى إلى اللجنة التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.